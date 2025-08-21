Минсельхоз Подмосковья разъяснил новые стандарты селекции для племенных хозяйств

Минсельхоз России подготовил новые правила для племенных хозяйств, которые сделают работу в этой сфере более современной и цифровой. Изменения внесли в требования, утвержденные приказом ведомства в 2022 году, и сейчас их вынесли на общественное обсуждение на федеральном портале .

Главное новшество — переход на цифровой учет и использование современных методов генетической селекции. Все племенные хозяйства должны будут вести автоматизированный учет показателей животных и регулярно передавать данные в федеральную систему племенных ресурсов.

Обновленные нормы затрагивают разные направления животноводства — молочное и мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. В них уточнили минимальные показатели по численности поголовья, проведению генетических экспертиз, планированию племенной работы и реализации молодняка. Так, для хозяйств с молочным скотом отменили показатель «выход телят на 100 коров». Вместо него введут требование, чтобы не менее 30% коров впервые осеменялись семенем быков с геномным прогнозом племенной ценности, находящихся на первом году проверки по качеству потомства.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, а отдельные положения, связанные с планированием племенной работы и передачей результатов экспертиз в федеральную систему, вступят в силу с 1 марта 2026 года.