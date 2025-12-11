Минсельхоз Подмосковья рассказал об автоматизации аграрных предприятий

Подмосковные аграрные предприятия активно переходят на цифровые технологии, роботов и системы с искусственным интеллектом. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, такие решения уже используют более десяти компаний — они помогают ускорять производство, уменьшать потери и повышать качество продукции.

Так, на заводе «Черкизово-Кашира» колбасные изделия выпускают полностью автоматизированные линии: роботы выполняют все этапы — от приемки сырья до упаковки. Производством управляют IT-специалисты и инженеры, а общий штат предприятия вместе с административным персоналом составляет меньше 200 человек. Роботы трудятся и в сфере сыроварения. Например, в Дмитровском округе они контролируют созревание сыров, а на «Истринской сыроварне» — автоматически переворачивают и зачищают головки, заменяя работу десятков сотрудников.

Современные цифровые системы активно внедряются и в теплицах. В хозяйствах «Подмосковье», «Агрокультура Групп» и «Луховицкие овощи» климат управляется автоматически. Тепличный комплекс «Подмосковье» также использует платформу «Эковижн», которая помогает планировать работу, анализировать данные и следить за качеством. Благодаря этому предприятию удалось вдвое сократить потери урожая и увеличить сбор овощей — на 30 тонн с гектара в год.

Технологии применяются и в переработке. На мясокомбинате «Павловская Слобода» оборудование само формирует и взвешивает колбасные батоны, а на фабрике «ПОБЕДА» в Егорьевске искусственный интеллект помогает контролировать качество и создавать стандарты для производства.

В ведомстве отметили, что цифровизация производства делает работу предприятий быстрее и надежнее, помогает снижать издержки и увеличивать выпуск продукции.