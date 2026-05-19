Минсельхоз Подмосковья рассказал о внедрении нового ГОСТа на кукурузное масло

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ, регулирующий требования к кукурузному маслу на территории стран-участниц соглашения. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года и будут распространяться на продукцию, изготовленную из зародышей кукурузного зерна.

Принятый стандарт охватывает широкий спектр применения кукурузного масла. Речь идет как о продукции, предназначенной для непосредственного употребления в пищу, включая детское питание, так и о сырье для дальнейшей переработки на предприятиях пищевой и масложировой промышленности.

Благодаря этому расширяются возможности использования продукта в различных производственных направлениях — от выпуска товаров для детей до промышленной переработки и рафинации.

Документ подробно регламентирует не только виды кукурузного масла, но и требования к качественным характеристикам продукции и сырью. Особое внимание уделили вопросам безопасности, что имеет принципиальное значение для сегмента детского питания.

Для производителей новый стандарт станет единым ориентиром, позволяющим выстроить более четкую систему контроля качества на всех этапах выпуска продукции.

Ожидается, что внедрение обновленного ГОСТа окажет положительное влияние на развитие отрасли в целом. Обязательное соблюдение установленных требований должно способствовать повышению уровня продукции, представленной на рынке, а также укреплению доверия потребителей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что утверждение нового стандарта стало важным шагом в совершенствовании регулирования этого сегмента пищевой промышленности.

В ведомстве отметили, что документ поможет обеспечить дополнительную уверенность покупателей в качестве и безопасности кукурузного масла, а также подчеркнет его значимость как одного из ценных компонентов рациона, особенно в питании детей.