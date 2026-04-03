Минсельхоз Подмосковья подсчитал стоимость ингредиентов для домашнего кулича

В Московской области оценили, во сколько обойдется в этом году приготовление традиционного пасхального кулича в домашних условиях. Расчеты провели специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

За основу взяли средние цены в крупных розничных сетях, представленных на территории Подмосковья. По итогам анализа выяснилось, что базовый набор продуктов для классического кулича на шесть порций обойдется жителям региона примерно в 713 рублей.

В расчет включили стандартные ингредиенты, которые используют в традиционном рецепте: муку, молоко, сливочное масло, сахар, яйца, дрожжи, а также изюм и ароматические добавки.

Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от конкретного рецепта, качества продуктов и дополнительных ингредиентов.

Особое внимание уделяют не только составу, но и оформлению праздничной выпечки. Чаще всего куличи покрывают сахарной глазурью и украшают разноцветной посыпкой, иногда дополняя украшение цукатами или изюмом. Именно такой внешний вид остается наиболее узнаваемым и ассоциируется с традиционным пасхальным угощением.

Ключевым этапом приготовления считается правильная работа с тестом: чтобы кулич получился мягким и воздушным, ему необходимо дать достаточно времени для подъема в теплой среде.

В регионе к празднику активно готовятся магазины и кафе — на прилавках уже появились готовые кексы. Покупателям предлагают широкий выбор: от классических вариантов до более современных решений с кремовыми начинками и авторскими вкусовыми сочетаниями.