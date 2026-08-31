Минсельхоз Подмосковья опубликовал адреса и графики работы ярмарок в сентябре

В Подмосковье начался сезон сбора урожая. Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян сообщил, что в сентябре в регионе проведут более 190 ярмарок.

Особой популярностью традиционно пользуются товары местных производителей. В Подмосковье работают свыше 800 крестьянско-фермерских хозяйств. Однако возможность реализовать излишки со своего участка есть и у обычных садоводов.

«Как и каждый год, на площадках будет представлена сельхозпродукция, большое количество свежих овощей и фруктов, которые собрали на отечественных полях», — отметил Сергей Керселян.

Для легальной продажи собственной продукции необходимо выполнить несколько условий: оформить заключение ветеринарной службы о безопасности товара, выбрать конкретную рыночную площадку или ярмарку, получить разрешение на торговое место у организатора мероприятия, зарегистрироваться в качестве самозанятого и уплатить налог с выручки.

Полный перечень мест торговли с указанием адресов, графиков работы и тематики публикуют на сайте областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Список обновляется ежемесячно.