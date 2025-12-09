Минсельхоз Подмосковья назвал стоимость ингредиентов для салата «Мимоза»
Практически на каждом новогоднем столе традиционно можно увидеть салат «Мимоза». В преддверии праздников сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подсчитали, в какую сумму обойдется приготовление этого блюда.
Расчеты основывались на декабрьских ценах в крупных сетевых магазинах области.
Чтобы приготовить шесть порций салата, понадобятся следующие продукты: банка сардин в масле (240 граммов), четыре яйца, 480 граммов картофеля, по 200 граммов моркови и майонеза, немного репчатого лука и сыра, а также свежая зелень для украшения.
Самой дорогой позицией в списке оказался сыр, за ним следуют сардины и майонез.
Общая стоимость всех ингредиентов составляет чуть больше 450 рублей, а одна порция — примерно 75 рублей.
В ведомстве уточнили, что конечная цена блюда может меняться в зависимости от выбора продуктов.