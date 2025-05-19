Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выбора клубники

Клубника появилась на прилавках подмосковных магазинов и ярмарках. Садовая ягода богата витаминами и минералами, однако приобретать ее стоит только в проверенных местах.

Клубника богата витаминами C, A, Е, В-группы, содержит калий, магний, железо и другие минералы, рассказали в областном Минсельхозпроде.

На прилавках подмосковных рынков и магазинов можно встретить ягоды, выращенные в южные регионах, а также импортные. В Подмосковье первый урожай созревает летом. Ее выращиванием занимаются более 20 предприятий, в том числе плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховской, «Коломенская ягода», «Русская ягода» в Луховицах и другие.

При выборе клубники важно обратить внимание на цвет — он должен быть красный и однородный. Зеленые пятна — это признак незрелости, а помятости и неровности могут говорить об испорченности.

Листья не должны быть твердыми и сухими, а упаковку лучше выбирать их картона или пластика.