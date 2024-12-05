Минсельхоз Подмосковья напомнил правила регистрации племенных животных

Министерство сельского хозяйства России утвердило порядок регистрации племенных животных в федеральной системе. Проект постановления, опубликованный на официальном портале, определяет обязательные данные для первичной регистрации, включая вид, породу, направление продуктивности, уникальный номер, дату рождения и происхождение животного.

В Министерстве сельского хозяйства Московской области сообщили, что также предусмотрен порядок аннулирования регистрации. Второй проект устанавливает правила ведения системы, сроки и форматы предоставления данных. Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года.

Летом 2024 года в России внесли изменения в закон о племенном животноводстве, восстанавливающие ведение реестра достижений. Новые требования начнут действовать с 1 сентября 2025 года, что поможет улучшить генетическую базу и стимулировать развитие племенного животноводства.