Минсельхоз Подмосковья напомнил о важности диспансеризации питомцев

С начала года более 100 домашних животных прошли диспансеризациюв Подмосковье на базе госветклиник. Обследование помогает выявить заболевания на ранней стадии.

Профилактический чек-ап включается УЗИ брюшной полости, общий и биохимический анализы крови, а также общий анализ мочи. Кошкам дополнительно проводят тестировани на вирусную лейкемию, а питомцам старше семи лет — исследование гормонов щитовидной железы.

Подмосковные ветеринары напомнили, что такие обследования необхоидмо проводить каждый год. Это позволяет выявить заболевания, не имеющие выраженных симптомов.

«Ранняя диагностика нарушений работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек и эндокринной системы позволяет своевременно начать коррекцию состояния — во многих случаях без применения медикаментов, за счет диетотерапии и изменения условий содержания», — отметили в региональном Минсельхозе.

Диспансеризация и вакцинация позволяют снизить риск развития тяжелых заболеваний у животных и сформировать устойчивый иммунитет.

Всего в Подмосковье работают более 80 госветклиник. Записаться на прием можно на интернет-портале «Мой АПК».