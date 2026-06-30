Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за несанкционированную торговлю

В Подмосковье с начала года выявили более 700 случаев несанкционированной торговли. Контроль за соблюдением правил осуществляют специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с сотрудниками муниципальных администраций и правоохранительных органов.

Основанием для привлечения нарушителей к ответственности служит статья 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за розничную торговлю, а также оказание услуг общественного питания и бытового обслуживания вне специально отведенных мест.

Существенную помощь в выявлении нарушений оказывают жители региона. Именно по их обращениям нередко организуют проверки. С начала года в профильные службы поступило 2397 сообщений о фактах незаконной торговли, из них 186 — за период с 19 по 25 июня.

По итогам проведенных рейдов с начала года составили 714 административных протоколов, 708 материалов направили на рассмотрение в суд. В 267 случаях проверяющие изъяли товары, которые реализовали с нарушением законодательства. Общая сумма назначенных штрафов уже превысила миллион рублей.

Проверочные мероприятия продолжаются ежедневно. Так, с 22 по 26 июня специалисты зафиксировали еще 51 нарушение, при этом в 17 случаях продукция была изъята.

Власти региона отмечают, что такая работа направлена на обеспечение законной, безопасной и прозрачной торговли на территории Подмосковья.