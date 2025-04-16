Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя

С середины февраля в Подмосковье проверили 606 торговых точек. В 173 из них выявили нарушения правил продажи алкоголя. В Минсельхозе региона напомнили о штрафах, которые предусмотрены за подобное.

По данным ведомства, почти 40 нарушений касалось продажи алкоголя после 23:00 — по ним составили 30 протоколов, решается вопрос о возбуждении административных дел. В трех магазинах алкоголь изъяла полиция, а материалы направили в дежурную часть. Также поступило пять заявлений от патрульной службы, в одном случае вынесли предупреждение.

Больше всего нарушений зафиксировали из-за продажи спиртного рядом с запрещенными зонами: 93 — рядом со школами и детсадами, 26 — рядом с больницами. Кроме того, инспекторы выявили восемь случаев продажи алкоголя без лицензии и девять случаев продажи алкоголя несовершеннолетним, а также завели одно уголовное дело.

За нарушения правил продажи алкоголя предусмотрены штрафы: для ИП — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.