Минсельхоз Подмосковья напомнил о новом ГОСТе для мест выгула собак

Первый ГОСТ на обустройство площадок для выгула собак ввели в России. Теперь муниципалитеты смогут развивать инфраструктуру для питомцев по четким стандартам, рассказали в подмосковном Минсельхозе.

Новый ГОСТ сделает городскую среду комфортнее и безопаснее для владельцев домашних животных. По нему в городах с населением от 10 тысяч должна быть минимум одна дрессировочная площадка и игровая зона.

Также стандарт устанавливает минимальные размеры территорий. Это 200 квадратных метров для игровых и 1,5 тысячи квадратных метров для дрессировочных зон.

«Безопасное покрытие тоже регламентировано: подойдут песчано‑гравийная смесь или прорезиненные материалы — они снижают риск травм у животных во время активных игр и тренировок», — отметили в ведомстве.

Владельцам домашних животных напомнили, что выгуливать собак можно только в специально отведенных местах. Обязательно убирать за своим питомцем и держать его на поводке. Крупным породам также необходим намордник.