Минсельхоз Подмосковья напомнил о бесплатной информационной поддержке фермеров

Фермеры Подмосковья могут получить бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с мерами господдержки, а также арендой или безвозмездным получением земель для сельхозработ. Помощь оказывают специалисты Центра компетенций в сфере кооперации и поддержки фермеров Московской области.

«У нас действует интерактивный сервис, где мы собрали всю информацию о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей. По направлениям деятельности представлены сроки отбора заявок, требования к получателю, необходимые документы. Если возникают дополнительные вопросы, помогут наши специалисты — в этом году они провели около 900 консультаций для крестьянских хозяйств, что позволяет аграриям максимально эффективно использовать госпрограммы», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Связаться с Центром можно по будням с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (498) 602-29-19. Если интересует получение субсидий или грантов, нужно ввести добавочный номер 56560, по вопросам, связанным с землей — 56558.

В Министерстве сельского хозяйства Московской области уточнили, что на поддержку аграриев в 2025 году направили шесть миллиардов рублей. Финансирование охватывает все ключевые направления — от растениеводства и животноводства до переработки продукции.