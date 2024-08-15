Минобрнауки одобрило передовые научные проекты университета «Дубна»

Университет «Дубна» получил одобрение Минобрнауки на реализацию ряда передовых научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Эти инициативы охватят ключевые области, включая энергетику и здравоохранение.

Одним из значимых проектов является исследование электролитов с высокой ионной проводимостью для химических источников тока. Проект актуален в контексте перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Также разрабатываются литий-ионные аккумуляторы для бортовых источников питания нового поколения ракетно-космической и авиационной техники.

Еще одним важным направлением является проект по разработке методологии получения теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей. Этот проект направлен на снижение неравномерности производства и потребления энергии.

В сфере здравоохранения университет также активно проводит исследования. Профессор Павел Гладышев возглавляет проект, посвященный конъюгатам борсодержащих квантовых точек с биовекторами для диагностики и бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей.

Дополнительно реализуется проект по применению объяснительного искусственного интеллекта для интерпретации алгоритмов машинного обучения, что направлено на повышение эффективности интерпретации данных в области здравоохранения и радиационной биологии.

Все эти проекты подчеркивают стремление университета «Дубна» к инновациям и вкладу в решение актуальных задач современности.