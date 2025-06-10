Минобразования Подмосковья: стали известны результаты ОГЭ по четырем предметам

Итоги ОГЭ по физике, химии, истории и географии подвели в Подмосковье. Экзамены прошли 29 мая, в них участвовали более 50 тысяч девятиклассников. Наивысшие результаты показали школьники, выбравшие физику и химию.

Как рассказали в региональном министерстве образования, физику сдавали 6,9 тысячи школьников. Из них более 80% получили «хорошо» и «отлично», всего 2,1% участников получили неудовлетворительный результат.

Еще 4,3 тысячи человек выбрали экзамен по химии. Из них 40% получили пятерки, еще 35% — четверки.

Географию сдавали 36,6 тысячи школьников. Хорошие и отличные результаты показали 65,4% участников.

Более 2,6 тысячи девятиклассников проверили знания по истории, из них 27% получили «отлично» и 46% — «хорошо».

«Результаты ОГЭ по точным предметам в 2025 году сопоставимы с показателями прошлого года. Доля высоких оценок по физике и химии остаётся стабильно высокой. Это позволяет говорить о сохранении качества подготовки и сбалансированности учебного процесса», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Резервные дни назначили на 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля. Следующий ОГЭ пройдет 16 июня, в этот день школьники сдадут биологию, информатику, литературу и физику.