Минобразования Подмосковья поделилось опытом внедрения VR-оборудования в обучение

В Одинцовском «Десятом лицее» работает Центр дополнительного естественно-научного образования «Медикум». Там более 150 школьников изучают биотехнологии, химию и медицину. Сложные научные темы ребятам объясняют простым и понятным языком. Это позволяет сделать обучение интересным и увлекательным.

«Главная задача каждого занятия — увидеть науку в действии. Мы стремимся сделать ее доступной каждому ребенку, чтобы они могли не только учиться, но и получать удовольствие от процесса», — отмечает руководитель «Медикум» Дмитрий Карев.

Недавно ребята отправились в виртуальное путешествие на ледяную планету, чтобы узнать, может ли там существовать жизнь. С помощью цифровых микроскопов и VR-оборудования учебный класс превратился в научную лабораторию, а школьники познакомились с основами астробиологии.

На занятиях по «Цифровой физиологии» учащиеся изучали, как холод влияет на сердечно-сосудистую систему. Младшие школьники провели опыты по кристаллизации и создали свои «научные елки».