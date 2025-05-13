Минобразования Подмосковья назвало самые популярные направления в колледжах

В 2025 году большинство девятиклассников в Подмосковье предпочитают поступать в колледжи и техникумы. Более половины школьников выбирают обучение по программам среднего профессионального образования.

Чаще всего ребята идут учиться на специальности, связанные с промышленностью, транспортом, логистикой, IT и строительством. Эти направления востребованы — в них нужны хорошие специалисты, а устроиться на работу по таким профессиям проще.

В Подмосковье уже начали развивать систему профобразования: открывают современные мастерские, создают больше актуальных специальностей, колледжи работают вместе с работодателями. Все это делает учебу в колледжах интереснее и полезнее для студентов.