Питомник для растений создадут в Павловском Посале благодаря господдержке

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило крестьянско-фермерскому хозяйству земельный участок площадью 54,6 гектара для развития аграрного сектора. Планируется, что на этой территории будет создан питомник растений.

По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства, на полученных землях будут выращиваться саженцы плодово-ягодных и хвойных культур. В первую очередь внимание будет уделено садовым и декоративным видам яблонь, а также туям, елям и соснам.

В текущем году фермерское хозяйство намерено провести масштабные работы по расчистке участка от кустарника и молодой поросли из сосен и берез. В следующем году планируется приступить к активным посадкам.

Представители Министерства сельского хозяйства Московской области подчеркнули, что земля является основным ресурсом для аграриев и фермеров. Благодаря вводу залежных участков в оборот и их возделыванию хозяйства увеличивают посевные площади, развивают животноводство и улучшают экономические показатели. В регионе действует государственная поддержка этого направления в виде субсидий, которые возмещают до 50% затрат на реализацию проектов с учетом предельной стоимости работ на гектар.

