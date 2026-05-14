Минмособлимущество выделило земли фермерскому хозяйству в Чехове

КФХ «Фермерский рай» — молодое хозяйство, его создали члены семьи, работающие врачами в Москве. Они мечтают о более спокойном образе жизни. В ближайшее время фермеры планируют провести работы по улучшению земли и восстановлению ее плодородия. Посадки клубники разных видов ожидаются в следующем году.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья подчеркнули, что выращивание ягод остается одним из самых перспективных направлений агробизнеса. Площади ягодников в регионе увеличились с 412 гектаров в 2023 году до 553 гектаров в 2026 году.

Для аграриев, занимающихся выращиванием ягод, предусмотрены различные меры поддержки. Среди них — субсидии на производство продукции плодово-ягодных насаждений, льготные кредиты на строительство теплиц и приобретение техники, гранты и субсидии на развитие семейных ферм. Более подробную информацию можно найти на портале «Мой АПК».