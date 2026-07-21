Фермер в Луховицах займется развитием животноводства благодаря поддержке региона

Минмособлимущество предоставило крестьянско-фермерскому хозяйству в Луховицах три гектара земли для развития животноводства. На участке фермерское хозяйство планирует содержать и пасти скот.

По словам главы КФХ, у хозяйства есть небольшая ферма — порядка 10 голов бычков и коров. Фермеры отдают предпочтение Голштинской молочной породе, коровы которой дают до 8 тысяч литров молока в год, и Швицкой породе с жирным молоком, из которого получается хорошее масло и творог. Коровы находятся на свободном выгуле, что повышает качество и полезность молока и молочных продуктов.

В Минсельхозе Московской области подчеркнули, что земля — ключевой производственный ресурс для аграриев. Для подбора участков под сельскохозяйственную деятельность на Геопортале Подмосковья доступен слой «Земли НГС» с информацией о свободных территориях из земель неразграниченной государственной собственности.

На интерактивной карте можно выбрать участок в конкретном муниципалитете и оценить его основные параметры, включая площадь. Сервис размещен в разделе «Земля фермерам». Перед оформлением участка заявителю следует направить в Минсельхоз Подмосковья концепцию проекта и схему расположения на кадастровом плане территории. Специалисты помогут с оформлением необходимых документов и окажут сопровождение. Для получения земельного участка потребуется обратиться за услугой «Предварительное согласование предоставления земельных участков».