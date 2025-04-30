Минкультуры Подмосковья озвучило программы в музеях в майские праздники

С 1 по 4 мая музеи Подмосковья подготовили насыщенную программу для жителей и гостей региона. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в эти дни пройдут тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы, интерактивные занятия и многое другое для всей семьи.

Музей-заповедник Чехова ждет на спектакли Мелиховского театра, включая постановки «Заповедник», «Дядюшкин сон» и «Психопаты». Для детей покажут спектакль «Сказка о потерянном времени», а также будут организованы экскурсии по территории музея.

В музее-заповеднике Чайковского в Клину организуют обзорные и тематические экскурсии, а в концертном зале выступит хор Уханьской государственной консерватории. Музей-заповедник Пушкина приглашает на экскурсии по усадьбам Вяземы и Захарово, где пройдут историко-литературные прогулки, творческая встреча с мастерицей кукол Валентиной Телегиной и детское занятие о Владимире Дале.

Серпуховский историко-художественный музей покажет выставки об авангарде, дореволюционном искусстве, православных традициях и военной медицине, приуроченной ко Дню Победы.

Интересные программы также подготовили музеи в Звенигороде, Истре, Зарайске и других округах. С актуальным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайтах и в соцсетях учреждений.