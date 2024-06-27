Бизнес-форум, главной темой которого стал инвестиционный потенциал Подмосковья, прошел в Доме правительства в Красногорске. Одним из ключевых партнеров региона остается Узбекистан — доля Московской области во внешнеторговом обороте между двумя странами составила 6,4% по итогам первого квартала 2024 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, по стоимости товаров экспорт превысил импорт из Узбекистана почти в два раза — в Подмосковье ввозятся хлопок, овощи и фрукты, вата, войлок, трикотажные полотна и текстильные изделия. А регион, в свою очередь, экспортирует фармацевтическую, косметическую, мясную, молочную продукцию, а также механическое оборудование, изделия из стали, древесину и продукцию из нее.

«Мы ждем предпринимателей из Узбекистана и готовы помочь им начать бизнес в Московской области. Кстати, осенью в рамках нашего сервиса „Контейнер для МСП“ планируется к отправке экспортный груз из Подмосковья в Узбекистан», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Участники бизнес-встречи рассказали о своих проектах и ознакомились с мерами поддержки и условиями для инвесторов. От Московской области участие приняли порядка 30 компаний, а Андижанскую область представили 10 компаний — все они заявили о своем желании развивать свой бизнес в Подмосковье.

Особый акцент Екатерина Зиновьева сделала на инфраструктуре для развития собственного дела — в регионе функционируют пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков.

На этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов обсудили приоритетные направления сотрудничества.

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