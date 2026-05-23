Министр ЖКХ Подмосковья проверил реконструкцию очистных сооружений в Серпухове
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вместе с главой Серпухова Алексеем Шимко проверил ход реконструкции городских очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Григорьев и Шимко посетили строительную площадку и оценили темпы и качество работ. Рассчитанный на обработку 60 тысяч кубических метров сточных вод в сутки объект активно строится.
Сейчас подрядчик занимается устройством подземных коммуникаций цеха мехобезвоживания осадка. Также возводятся монолитные конструкции здания ультрафиолетового обеззараживания, ведется монтаж колонны здания решеток и обезвоживания.
Кроме того, обустраиваются внутренние перегородки и наружные стены здания лаборатории.
Министр уделил особое внимание актуальным аспектами работ. Так, сейчас требуется демонтаж аварийных отстойников и аэротенков с последующим строительством новых. После рассмотрения на научно-техническом совете ведомства вопрос получил положительное заключение.
По итогам визита Григорьев поручил администрации продолжить непрерывный контроль за соблюдением сроков реализации проекта.