Министр ЖКХ Подмосковья проверил реконструкцию очистных сооружений в Серпухове

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вместе с главой Серпухова Алексеем Шимко проверил ход реконструкции городских очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Григорьев и Шимко посетили строительную площадку и оценили темпы и качество работ. Рассчитанный на обработку 60 тысяч кубических метров сточных вод в сутки объект активно строится.

Сейчас подрядчик занимается устройством подземных коммуникаций цеха мехобезвоживания осадка. Также возводятся монолитные конструкции здания ультрафиолетового обеззараживания, ведется монтаж колонны здания решеток и обезвоживания.

Кроме того, обустраиваются внутренние перегородки и наружные стены здания лаборатории.

Министр уделил особое внимание актуальным аспектами работ. Так, сейчас требуется демонтаж аварийных отстойников и аэротенков с последующим строительством новых. После рассмотрения на научно-техническом совете ведомства вопрос получил положительное заключение.

По итогам визита Григорьев поручил администрации продолжить непрерывный контроль за соблюдением сроков реализации проекта.