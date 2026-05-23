Глава Серпухова оценил реконструкцию очистных сооружений

21 мая Алексей Шимко провел совещание с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллом Григорьевым и городским прокурором Виталием Хрипуновым. Участники проверили ход работ на всех площадках.

Строительство и модернизация идут параллельно на каждой из площадок: в аэротенках, здании решеток и песколовок, первичных и вторичных радиальных отстойниках, зданиях воздуходувной и иловой станции. В цехе механического обезвоживания осадка ведется кладка стен, в здании лаборатории — отделочные работы. Монолит готов на 95%.

После реконструкции система очистки воды полностью изменится. Впервые здесь появится ультрафиолетовое обеззараживание — хлор больше не будет попадать в реку Нару. Выходная вода достигнет высшего, рыбохозяйственного уровня очистки. Механическая очистка станет двухступенчатой, обновятся аэротенки, добавится реагентная очистка.

На объекте трудятся 134 человека и 14 единиц техники. Работы идут по графику, а завершить их планируют осенью 2027 года.