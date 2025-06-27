Министр ЖКХ Подмосковья осмотрел очистные сооружения в Сергиево-Посадском округе

Работы по строительству очистных сооружений в поселке Птицеград продолжаются в Сергиево-Посадском округе. На объекте побывал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Строительством занимается компания «ЕКС», уже завершившая ряд подобных проектов в регионе. В настоящее время готовность объекта составляет 48%. Закончен монтаж приемной камеры, водопроводной насосной станции, цеха механической очистки и доочистки, аэротенка, водомерной камеры и многого другого. На площадке ежедневно трудятся около 200 рабочих и инженеров. Отставания от графика нет.

Кирилл Григорьев отметил, что главное — это качество всех выполняемых работ на каждом этапе и соответствие проектным решениям.

Строящиеся очистные сооружения придут на смену иловым картам, которые будут законсервированы после ввода в эксплуатацию новой станции водоочистки. Благодаря этому, а также полной замене ветки основного канализационного коллектора на новую, ситуация с экологией в существенной части города улучшится.