Министр здравоохранения Подмосковья проверил работу неотложной помощи в Мытищах

Заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин обсудил организацию работы службы неотложной помощи в Мытищах. Вопрос стал особенно актуален на фоне увеличения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди жителей Подмосковья.

Екатерина Суслова, заместитель главного врача по медицинской части Мытищинской областной клинической больницы, сообщила, что в данный момент в городском округе, как и в целом по Московской области, эпидемический порог по гриппу не превышен: «Активно проведенная кампания по вакцинации против сезонного гриппа сыграла важную роль: в Мытищах привито почти 180 тысяч взрослых и детей, что создает надежный коллективный иммунитет».

Диспетчерская служба неотложной помощи Мытищ за последнюю неделю зарегистрировала 4 854 вызова, что превышает среднестатистическое значение примерно в 1,5 раза.

Пациенты, находящиеся на диспансерном учете по хроническим неинфекционным заболеваниям, в период повышения сезонной заболеваемости переводятся на телемедицинские консультации, за исключением экстренных случаев. Усиленный режим работы кабинетов неотложной помощи введен в поликлиниках Мытищ с середины декабря. Они работают в будние дни с 8:00 до 22:00, в субботу — с 8:00 до 15:00. Дежурные кабинеты в детских поликлиниках открываются в воскресенье по мере необходимости.