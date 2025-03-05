Министр здравоохранения Подмосковья посетил больницу в Наро-Фоминске

Заместитель председателя правительства региона Максим Забелин познакомился с работой медицинского учреждения и обсудил с руководством перспективы его развития. Министр осмотрел несколько объектов больницы, в том числе закрытый хирургический корпус, взрослую поликлинику, а также кардиологический и терапевтический стационары.

Разговор с коллективом Наро-Фоминской больницы получился профессиональным. Максим Забелин — врач, выпускник военно-медицинской академии. Вопросы медперсоналу он задавал и общие, и узкоспециальные.

Министру показали кардиологический корпус, который с 2023 года находится на реконструкции, рассказали, как идет ремонт и как справляется персонал. Скоро объект будет открыт для жителей Наро-Фоминска, и помощь пациентам с болезнями системы кровообращения будет оказываться на самом современном уровне.

Максим Забелин обсудил с коллегами дальнейшее приведение в порядок материально-технической базы и решение вопроса с ремонтом хирургического основного корпуса.

«Отрадно, что коллектив больницы слаженный, работает хорошо, несмотря на стесненые условия, в связи с закрытием корпуса. Есть оптимизм, команда рабочая. Что касается дальнейших целей и задач, то будем докладывать губернатору об успехах коллег, о тех задачах, которые они просят решить», — отметил министр.

Максим Забелин посетил также флагманский для всей России Наро-Фоминский перинатальный центр. Министр побеседовал с врачами и сестрами и вручил почетные грамоты лучшим работникам.