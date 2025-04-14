Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил больницу в Реутове

Глава Реутова Филипп Науменко вместе с зампредседателя Правительства Московской области — министром здравоохранения Подмосковья Максимом Забелиным посетили Реутовскую клиническую больницу. На встрече обсудили влияние современных технологий на медицину.

Клиническая больница в Реутове одна из первых в Московской области начала применять искусственный интеллект в работе. Так, благодаря инновационным технологиям врачи Реутова стали обследовать в четыре раза больше пациентов. До внедрения искусственного интеллекта врачи на компьютерном томографе проводили диагностику 30-40 посетителям в день, а после их число выросло до 150.

По словам Максима Забелина, с помощью современных цифровых разработок рентгенологи Реутовской больницы анализируют свыше 4000 снимков каждый месяц.

«Это ускоряет процесс описания и получения результатов. Продолжаем тесно взаимодействовать с лидерами отрасли и внедрять все лучшее в систему здравоохранения Московской области», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Как рассказал главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев, цифровые решения сегодня значительно упрощают и жизнь пациентов: от онлайн-записи до дистанционного продления рецептов. На мероприятии представили новые разработки от ПАО «Сбербанк»: мультимедийный медицинский ассистент GigaDoc и Цифровой помощник врача AIDA, которые планируют внедрить в учреждениях города.