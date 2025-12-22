Министр Забелин провел встречу с победителями премии для врачей в Подмосковье

В этом году 90 медработников Подмосковья стали победителями профессиональных премий. С ними встретился заместитель председателя правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин. В рамках мероприятия обсудили волнующие вопросы медицины.

Министр пообщался с победителями премии в неформальной обстановке. Они обсудили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в сферу здравоохранения.

«Проведение премии позволяет нам поддержать сотрудников сферы здравоохранения региона, а также отметить их заслуги, мастерство и навыки. Всего в этом году победителями премии стали 90 медицинских специалистов», — сказал Максим Забелин.

За победу врачи получили премии 300 тысяч рублей, средний медперсонал — по 200 тысяч рублей.