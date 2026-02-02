Министр Забелин: еще 5,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

По многим оценкам большинство жителей Подмосковья положительно высказались о качестве оказания медицинских услуг. Этого удалось добиться благодаря внедрению умных решений. Так, пациенты могут удаленно записаться на прием, продлить рецепт на льготное лекарство и даже получить консультацию специалиста. Развитие в этом направлении продолжат в 2026 году, рассказал глава областного Минздрава Максим Забелин.

Ежедневно поликлиники получают около 290 тысяч обращений от жителей. Чаще всего они связаны с записью к врачу, оформлением медицинских документов и льготными лекарствами. Заметную часть запросов уже удалось перевести в удаленный формат. Так, в 2025 году провели около 5,5 миллиона телемедицинских консультаций. Почти 40% из них были связаны с выпиской медикаментов.

В конце прошлого года у пациентов появилась еще одна возможность. Теперь им доступно удаленное закрытие больничного листа. За это время порядка 4% таких процедур было проведено онлайн.

«Это не просто сервис, а способ перераспределения потоков. Мы снимаем типовые вопросы с очного приема, освобождая время врачей для пациентов, которым действительно нужна очная явка», — отметил Максим Забелин.

Трансформацию также проводят в скорой помощи. Так, в октябре запустили Пульт-112, который координирует работу бригад. Это помогло разгрузить службу и правильно перераспределить нагрузку.

В 2026 году в медицине продолжат внедрять умные решения. Так, искусственный интеллект будет помогать врачам ставить диагноз и назначать препараты. Это поможет сделать процедуры еще быстрее и удобнее.