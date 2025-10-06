Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагога из Фрязина с Днем учителя

В День учителя выдающихся педагогов из городского округа Фрязино наградили за самоотверженный труд и профессиональное мастерство. Министр просвещения Сергей Кравцов лично поздравил с праздником заслуженного работника образования Ивана Жучкова. Еще одному жителю муниципалитета, директору кадетской школы-интерната Ярославу Долинчуку вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В Государственном Кремлевском дворце в честь Дня учителя состоялось торжественное мероприятие. На нем выступил почетный житель Фрязина, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник образования Иван Жучков. Весь зал поддержал аплодисментами его вдохновляющую речь. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов лично поздравил Ивана Жучкова с профессиональным праздником.

В Доме правительства Московской области прошло еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил директора кадетской школы-интерната Ярослава Долинчука медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.