Министр промышленности и торговли России наградил гендиректора ОЭЗ «Дубна»

Награждение прошло в рамках отраслевого мероприятия Ассоциации индустриальных парков России, где обсуждали развитие промышленной инфраструктуры и представляли ежегодный Обзор индустриальных парков.

Антон Алиханов отметил значительный вклад Антона Афанасьева в развитие промышленности и реализацию инвестиционных проектов. Также была отмечена системная работа по развитию особой экономической зоны «Дубна» и государственных индустриальных парков.

Под руководством Антона Афанасьева особая экономическая зона «Дубна» демонстрирует высокую динамику развития. За десять лет площадь ОЭЗ увеличена на 80% — с 187,5 до 335 гектаров. Число резидентов возросло с 90 до 150 высокотехнологичных компаний. Реализация новых проектов позволила создать более 11 тысяч рабочих мест, что в шесть раз больше по сравнению с первоначальным количеством.