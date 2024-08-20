Министр образования проверил готовность новой школы в Павловской Слободе

Новая школа на 1100 мест готовится к открытию в Павловской Слободе в городском округе Истра. Министр образования Подмосковья Артем Охрименко посетил образовательное учреждение и оценил проделанную работу.

«Сейчас в Павловской Слободе всего одна школа, и новый корпус Павловской СОШ позволит разгрузить ее и ближайшие образовательные организации в соседних населенных пунктах. Благодаря новостройке будет полностью ликвидирована вторая смена», — отметил Охрименко.

Трехэтажное здание построили по нацпроекту «Образование». В школе два спортивных зала и актовый зал с современным звуковым и световым оборудованием. Столовая с пищеблоком вместит до 550 учащихся, также для школьников будет работать библиотека с читальным залом.

Для занятий спортом на территории предусмотрен стадион, который вошел в губернаторскую программу и будет открыт для всех желающих во внеурочное время.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».