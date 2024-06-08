Министр Мурашов напомнил о запрете на сброс строймусора в придомовые контейнеры

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям региона о необходимости вывоза строительного мусора в специально оборудованные места. Те, кто выбрасывает крупногабаритные отходы в контейнеры около дома, заплатят штрафы: физические лица до 70 тысяч рублей, юридические — до двухсот.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, многие жители после ремонта выбрасывают строительный мусор в придомовые контейнеры, хотя утилизация подобных отходов — ответственность владельца квартиры.

«Наша задача — это исправить. Ответственность же за вывоз и транспортировку крупногабаритных отходов несет региональный оператор. Он же должен и организовать специальные площадки для складирования отходов», — пояснил Мурашов.

В ведомстве добавили, что строительный мусор делится на три вида: тяжелый крупногабаритный, мусор после завершения строительства и ремонта и легкий мусор.

С правилами утилизации крупногабаритных отходов можно ознакомиться на сайте проекта «Мегабак».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».