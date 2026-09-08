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    Министр экономического развития России побывал на производствах в Лобне

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

    Министр экономического развития России Максим Решетников и депутат Государственной думы Денис Кравченко приехали 7 сентября с рабочим визитом в Лобню. Они осмотрели  производственные площадки предприятий «Упаковочные системы» и «Стил Технолоджи Компани».

    Главной темой обсуждения стали реализация инвестиционных проектов. расширение производственных мощностей, локализация технологий и повышение эффективности предприятий.

    Максим Решетников отметил, что Подмосковье показывает хороший пример комплексного использования федеральных и региональных мер поддержки.

    «Это помогает предприятиям адаптироваться к структурной трансформации экономики, привлекать инвестиции, повышать эффективность и развивать собственные технологии. Здесь большая работа команды губернатора Андрея Воробьева», — сказал министр.

    Предприятия региона получают различные меры поддержки, среди которых промышленная ипотека, субсидии на приобретение нового оборудования, льготные займы и кредиты. Подготовка кадров для промышленности ведется с привлечением ведущих вузов и колледжей.