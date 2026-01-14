Министр Даниленко: 5 тысяч спецмашин задействовали в уборке снега в Подмосковье

В новогодние праздники улицы и дороги Подмосковья расчищали более семи тысяч спецмашин и 28 тысяч дворников. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание лестницам, автобусным остановкам и контейнерным площадкам во дворах.

Всего в Подмосковье более 42 тысяч километров муниципальных и региональных дорог, 21 тысяча дворов, проездов и общественных пространств.

Сейчас за чистотой улиц следят более пяти тысяч машин и 20 тысяч специалистов. На дорогах работают еще 579 тракторов и погрузчиков, а также 1,2 тысячи дворников.

«Есть четкий алгоритм и последовательность уборки. Сначала мы зачищаем входные группы подъездов и лестницы, далее — пути к остановкам общественного транспорта, к социально значимым объектам и магазинам. Дальше — подъезды к контейнерным площадкам, и потом — детские, спортивные площадки и парковки», — сказал глава министерства по содержанию территорий Подмосковья Игорь Даниленко.

Всю работу контролируют через приложение «Яндекс Вектор». Специалисты могут в режиме реального времени следить за передвижением техники и ставить задачи дворникам.