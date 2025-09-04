Министерство ЖКХ Подмосковья подвело итоги проведенных работ в Мытищах

Восемнадцать техобследований провели эксперты стройконтроля с начала июня в Подмосковье, в том числе и в Мытищах. Обследование выполняли с помощью специальной мобильной лаборатории.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области выполнили 18 технических обследований многоквартирных домов с начала июня.

Выезды проводились в таких городах как Щелково, Пушкино, Красногорск, Кашира, Мытищи, Балашиха, Одинцово, Лобня и Солнечногорск.

Комплексное обследование зданий выполняется с помощью сертифицированной мобильной лаборатории. Она оснащена всем необходимым для работы специалистов: лазерными дальномерами, тепловизорами, ультразвуковыми дефектоскопами, 3D-сканерами, геодезической аппаратурой, адгезиметрами, а также приборами для измерения прочности бетона.