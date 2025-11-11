Министерство ЖКХ Подмосковья передало округам 20 новых машин для аварийных работ

В Подмосковье началась выдача третьей партии специализированной техники для ресурсоснабжающих организаций. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона передало муниципалитетам 20 новых машин, которые будут использоваться для проведения аварийно-восстановительных работ. Новую технику уже направили в Дмитров, Долгопрудный, Жуковский и другие округа.

«Хочу отметить, что это первая крупнейшая закупка спецтехники для наших ресурсников. Она особенно актуальна перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования. При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Каждая машина оснащена всем необходимым оборудованием, чтобы оперативно устранять коммунальные аварии. В комплектацию входят генератор мощностью не менее 7,5 кВт, световая башня, мотопомпа, шламовый насос, сварочный инвертор, бензорез, углошлифовальные машины, набор инструментов из 152 предметов, алюминиевая лестница, прожекторы, удлинители и расходные материалы.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 миллиарда рублей, из них 121 — это автомобили АВР», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Как отметили в Министерстве ЖКХ, обновление автопарка коммунальных служб позволит повысить скорость реагирования на нештатные ситуации и сократить время ликвидации аварий.