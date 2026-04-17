Министерство ЖКХ Подмосковья ответит на вопросы жителей онлайн 23 апреля

В рамках прямого эфира он ответит на обращения жителей и коснется актуальных тем, связанных с развитием отрасли.

Основное внимание уделят цифровизации сферы ЖКХ. В частности, речь пойдет о внедрении искусственного интеллекта для управления жилым фондом и инженерными системами, переходе на электронный документооборот, а также использовании современных технологических решений в коммунальной инфраструктуре региона.

Кроме того, участники эфира смогут узнать, как выстроена система начислений за услуги водоснабжения, куда обращаться при проблемах с водой и водоотведением, а также какие преимущества дают электронные приборы учета и каким образом они помогают экономить ресурсы.

Формат встречи предполагает открытый диалог — задать можно любые вопросы, касающиеся модернизации жилищно-коммунального комплекса Подмосковья.

Трансляция состоится 23 апреля в 10:00 по ссылке. Вопросы принимают заранее через специальную форму, прием обращений завершится за сутки до начала эфира.