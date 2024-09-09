Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило преимущества своевременной оплаты коммуналки

В большинстве округов Подмосковья подходит к концу рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за текущий месяц. В Министерстве ЖКХ Московской области напомнили, что своевременная оплата счетов помогает избежать лишних расходов.

Оплата в срок позволяет учесть платеж вовремя, и следующая квитанция будет содержать только текущие начисления. Льготники смогут полностью воспользоваться субсидиями, а накопления долгов, отключения услуг и судебных исков удастся избежать.

В ведомстве подчеркнули, что регулярные платежи обеспечивают бесперебойную работу ЖКХ. Оплатить услуги без комиссии можно через личный кабинет на сайте расчетного центра, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», с помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра или в клиентских офисах.

Напомним, что абоненты, оплачивающие услуги через личный кабинет или мобильное приложение, могут получить купоны на скидки по программе «Коммунальный бонус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».