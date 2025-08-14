Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием граждан

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Отраслевые заместители министерства по содержанию территорий приняли более 10 заявителей на личном приеме. Граждане обращались по поводу состояния дворов, перерасчетов за услуги ЖКХ, а также спрашивали про отопительный сезон, вывоз мусора и указывали на качество работы управляющих компаний.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что правосознание должно становится прозрачнее, да и любой вопрос можно поднять на собрании собственников и решить в системе ГИС ЖКХ.

Например, жители Рузского округа пришли в министерство с проблемой перерасчета за вывоз мусора. На их вопрос было дано поручение поставить контейнерную площадку в обсуждаемом населенном населенном пункте, а регоператору — объяснить жителям нормы законодательства.

Гражданин из Королева попросил пересчитать плату за коммунальные услуги. Просьбу выполнили, и территориальный отдел теперь должен будет провести проверку в доме.

Еще одно обращение было связано с содержанием детской площадки. С ним обратились жители Одинцовского округа. Замминистра рекомендовал им провести собрание собственников, инспекторы взяли ситуацию на контроль.

Также на личном приеме разобрали ситуации заявителей из Люберец, Королева, Щелкова и других округов Подмосковья.