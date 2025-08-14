Министерство по содержанию территорий Подмосковья провело личный прием граждан
Отраслевые заместители министерства по содержанию территорий приняли более 10 заявителей на личном приеме. Граждане обращались по поводу состояния дворов, перерасчетов за услуги ЖКХ, а также спрашивали про отопительный сезон, вывоз мусора и указывали на качество работы управляющих компаний.
«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что правосознание должно становится прозрачнее, да и любой вопрос можно поднять на собрании собственников и решить в системе ГИС ЖКХ.
Например, жители Рузского округа пришли в министерство с проблемой перерасчета за вывоз мусора. На их вопрос было дано поручение поставить контейнерную площадку в обсуждаемом населенном населенном пункте, а регоператору — объяснить жителям нормы законодательства.
Гражданин из Королева попросил пересчитать плату за коммунальные услуги. Просьбу выполнили, и территориальный отдел теперь должен будет провести проверку в доме.
Еще одно обращение было связано с содержанием детской площадки. С ним обратились жители Одинцовского округа. Замминистра рекомендовал им провести собрание собственников, инспекторы взяли ситуацию на контроль.
Также на личном приеме разобрали ситуации заявителей из Люберец, Королева, Щелкова и других округов Подмосковья.