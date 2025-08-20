Министерство образования Подмосковья и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Минобразования Подмосковья и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве на августовском форуме педагогов. Событие прошло на площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога». В церемонии участвовали вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Титов, директор Центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик и министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Соглашение предусматривает разработку и внедрение новых образовательных программ, поддержку педагогов, совместные исследования и использование цифровых инструментов в школах региона. Особый акцент сделали на внедрении технологий искусственного интеллекта. По словам Ингрид Пильдес, сотрудничество со Сбером позволит реализовать масштабные проекты, которые улучшат качество образования и создадут новые возможности для учеников и учителей.

После подписания соглашения состоялась панельная дискуссия «Искусственный интеллект в образовании: педагог в фокусе перемен», в которой приняли участие представители Минобразования Московской области, МГПУ, КУРО, «СберОбразования», «Цифрового образования», а также школ и муниципалитетов.