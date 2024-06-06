Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные пляжи за выходные

Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные пляжи недели в минувшие выходные. Самой посещаемой стала зона отдыха «Волокуша» в Лыткарине, там побывали более девяти тысяч человек.

Как рассказали в министерстве, среди самых востребованных также оказались пляж у озера Сенеж в Солнечногорске, где побывали свыше 8,4 тысячи человек, Кореневский карьер в Люберцах с показателем более 7,1 тысячи посещений и пляж «Солнечный берег» в Талдоме, где отдохнули 5,7 тысячи гостей.

Еще по 4,5 тысячи жителей посетили набережную в селе Ильинское, пруд в селе Петрово-Дальнее и пруд на реке Синичке в Красногорске.

В этом году в Подмосковье будут работать более 200 пляжей разной вместимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках, которые установят в этом году. В планах — обустроить почти 700 мест отдыха.

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