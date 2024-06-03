Еще 697 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей откроют в этом году в Подмосковье

Начались каникулы — семьи много времени проводят на детских игровых площадках в Подмосковье. Есть жалобы на состояние некоторых из них, отметил губернатор Андрей Воробьев . Помимо ежегодного ремонта, рассмотрят возможность создания новой специальной службы.

«Мы часто видим, что есть жалобы на детские площадки. Евгений Акимович (вице-губернатор Подмосковья — прим. ред.) предложил новую специальную службу, которая была бы мобильной в городе и своевременно специализировалась на ремонте детских площадок. Вместе с тем, понимаем, что часто это ответственность УК. Сегодня прошу внести ясность в состояние и ход работ», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

В этому году необходимо установить 697 детских площадок на 4,5 миллиарда рублей. Из них 132 — губернаторские стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

«Это большие, крупные — по 300-450 квадратных метров. И еще 565 площадок на три миллиарда рублей — это замена старых», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые и благоустроенные детские площадки откроют по графикам с 15 июля.

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