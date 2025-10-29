Мининвест Подмосковья запустил робота-помощника для предпринимателей

Робот-помощник София будет работать в подмосковном Мининвесте. Она будет консультировать предпринимателей по вопросам мер поддержки.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, впервые робота-помощника представили на Петербургском международном экономическом форуме минувшим летом.

«Сегодня мы рады приветствовать ее в рядах наших сотрудников. София займется помощью предпринимателям региона в режиме онлайн. Таким образом мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями», — сказала Екатерина Зиновьева.

При создании робота среди предпринимателей Подмосковья проводили опрос, чтобы учесть их пожелания. В результате получился ИИ-консультант, способный рассказать о мерах поддержки, помочь с выбором земельного участка или помещения. В функционал Софии также входит подача заявки на получение консультации специалиста.

До конца года робот будет работать в тестовом режиме, чтобы накопить опыт на реальных кейсах и повысить точность подбора рекомендаций.

Воспользоваться помощью Софии можно по ссылке.