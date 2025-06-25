Мининвест Подмосковья сообщил об инновационных решениях лифтостроительного завода

Лифтостроительный завод «Пульс», входящий в группу компаний LIFT-IMPORT, разработал новые технологии, которые позволяют увеличить пропускную способность лифтов без необходимости капитального ремонта зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

«Представленные решения особенно востребованы в социальных учреждениях, в том числе в учреждениях здравоохранения, где важно обеспечить комфорт и доступность при ограниченных возможностях модернизации зданий», — отметил заместитель генерального директора завода «Пульс» Артем Козлов.

Инженеры завода придумали, как сделать кабину лифта на 15–20% просторнее, не меняя размеры шахты. Это стало возможным за счет установки безредукторных лебедок и компактного размещения оборудования. Новые лифты могут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду и подниматься в дома, где последний этаж находится выше четырех метров.

Также компания внедрила интеллектуальную систему управления пассажиропотоком DDS, которая помогает сократить время ожидания лифта и саму поездку примерно на 30%. Эта система распределяет маршруты и автоматически адаптируется к загруженности лифтов.