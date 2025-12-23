Мининвест Подмосковья рассказал о строительстве новых промышленных площадок

Инфраструктуры для малой промышленности продолжает развиваться в Подмосковье. Сейчас на стадии строительства находятся 470 тысяч квадратных метров недвижимости в формате «Лайт индастриал».

Сейчас в Подмосковье работают шесть площадок в формате «Лайт индастриал». Это готовые промышленные помещения со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства.

«Совокупная площадь промышленной недвижимости на этих площадках составит более 470 тысяч квадратных метров. После ввода всех объектов в эксплуатацию общая площадь „Лайт индастриал“ в Московской области поставит порядка 850 тысяч квадратных метров», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что формат готовых промышленных боксов позволяет предпринимателям запустить производство в течение трех месяцев.