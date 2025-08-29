Мининвест Подмосковья рассказал о производстве школьных товаров

Подмосковье входит в топ-3 регионов России по количеству компаний, которые выпускают школьные товары. Всего в этом секторе трудятся 338 предприятий.

«Наша область является одним из лидеров по этому показателю в стране. За последние три года количество предпринимателей в этой сфере выросло почти на 8%», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в России выпуском школьных товаров занимаются около 4,6 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. За последние три года их стало на 200 больше. Как отметили в Корпорации МСП, заметнее всего рост оказался в выпуске оборудования для образовательного процесса в частности цифровых лабораторий и интерактивных экспонатов.

«В последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения — от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий. Этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидерами по приросту стали предприятия, выпускающие чемоданы и сумки, в том числе рюкзаки и портфели. Сейчас в России более 1,7 тысячи таких предприятий. Канцтовары из пластика производят около 1,3 тысячи компаний, а книги и учебники — более 800.