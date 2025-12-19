Мининвест Подмосковья рассказал о привлечении иностранных компаний в регион

В Подмосковье работает более 180 промышленных предприятий с иностранным капиталом. Об этом сообщили в министерстве инвестиций региона.

«В 2025 году мы провели роуд-шоу, посетив ряд стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди недавно открытых — завод «Белтелекабель», он начал работу в Воскресенске. Реализован проект белорусскими инвесторами.

Предприятие получило поддержку Фонда развития промышленности Московской области. В рамках нее компании предоставили льготный заем в размере 150 миллионов рублей.