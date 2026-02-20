Мининвест Подмосковья пригласил женщин на форум «Мамы. Дети. Бизнес»

Ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет в Москве 28 февраля. Это важное событие для женщин, которые стараются гармонично совмещать материнство и предпринимательство, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

Мероприятие поможет женщинам обменяться опытом и получить практические знания для развития бизнеса. В программу войдет семичасовой интенсив, который объекдинит выступления 50 экспертов предпринимателей и матерей. Для участниц проведут тренинги и мастер-классы.

«Важной особенностью мероприятия станет возможность участвовать в нем вместе с детьми. Для ребят организуют специальный образовательный клуб и игровую зону с профессиональным присмотром», — отметили в министерстве.

Форум состоится на площадке кластера «Ломоносов». Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Мероприятие проведут при поддержке Минэкономразвития России.